ريال مدريد يرد بقوة على أنباء بشأن قرب انتقاله للعب في الدوري الإنجليزي





انتقد نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم السبت بشدة التقارير التي تحدثت عن دراسته إمكانية الانتقال من “الليغا” إلى الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”.

وزعمت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، يدرس نقل ريال مدريد إلى “البريميرليغ”، بسبب العقبات التي يضعها خافيير تيباس، رئيس رابطة “الليغا” أمام “الميرينغي”.

وقال ريال مدريد، في بيانه: “بالنظر إلى المعلومات التي نشرتها اليوم صحيفة موندو ديبورتيفو، والتي تقول إن نادينا درس إمكانية الانتقال من الليغا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، يريد النادي التأكيد أن هذه المعلومات خاطئة تماما وعبثية ومستحيلة، وأنها تهدف فقط لإزعاج نادينا يوما بعد يوم”.

كما سخر تيباس من مضمون تقرير الصحيفة الإسبانية بإعادة نشر محتواه، وأرفقه بالقول: “يا له من هراء نسمعه في الوقت الحالي”.

العربية نت