“كاف” يعلن موعد ونظام قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية “الكاميرون 2021”





أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، تفاصيل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، التي ستقام في يناير/ كانون الثاني 2022 في الكاميرون، بعد تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة كورونا.

وقال “كاف” عبر موقعه الرسمي، إنه سيتم وضع المنتخبات الـ 24 المتأهلة في 4 “أوعية” يضم كل منها 6 منتخبات.

وأشار إلى أن تحديد التصنيف جاء بناء على تصنيف “فيفا”، الذي صدر في 12 أغسطس 2021 (الترتيب الأخير الذي صدر قبل تاريخ سحب القرعة).

التصنيف

الوعاء الأول: الكاميرون – الجزائر – السنغال – تونس – المغرب – نيجيريا.الوعاء الثاني: مصر – غانا – كوت ديفوار – مالي – بوركينا فاسو – غينيا.

الوعاء الثالث: كاب فيردي – الجابون – موريتانيا – سيراليون – زيمبابوي – غينيا بيساو.

الوعاء الرابع: مالاوي – السودان – غينيا الاستوائية – جزر القمر – اثيوبيا – جاميا.

سيتم وضع المنتخبات الـ4 الأولى في الوعاء 1 جنبًا إلى جنب مع المضيفة، الكاميرون وحامل اللقب الجزائر، سيتم تخصيص الفرق الـ 18 المتبقية للأوعية الـ3 المتبقية (2 و3 و4) حسب ترتيبهم تنازلياً.

وشرح “كاف” الأمر بأنه سيتم تسمية الأوعية الـ4 التي تمثل المنتخبات من 1 إلى 4، فيما سيتم تسمية الأوعية الـ6 التي تمثل المجموعات من A إلى F.

وأوضح أنه سيتم سحب كرة من وعاء الفريق، متبوعة بكرة من أحد المجموعات، وبالتالي تحديد المركز الذي سيلعب فيه الفريق المعني.

ولفت إلى أنه سيتم تسكين الكاميرون مسبقًا في المركز A1 بوصفها البلد المضيف، وسيتم سحب الفرق الـ5 المتبقية في الوعاء 1 تلقائيًا إلى المركز 1 من كل مجموعة (من B إلى F). سيتم تكرار نفس الإجراء للأوعية المتبقية.

ومن المقرر أن تقام قرعة أمم أفريقيا يوم 17 أغسطس/ آب الجاري، الساعة الـ6 مساء بتوقيت غرينتش في قصر المؤتمرات في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

سبوتنيك