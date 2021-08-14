نوال الزغبي تعتذر عن عدم تسلم جائزة في بلدها لبنان





اعتذرت الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، اليوم السبت، عن عدم تسلم جائزة جائزة “الموريكس دور”، في الحفل الذي سيقام في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكدت الزغبي في تغريدة لها عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي أنها تعتذر عن عدم قبولها الجائزة بسبب الوضع الصعب الذي يمر به لبنان، على الرغم من إشادتها بإقامة الحفل في تلك الظروف، ووصفها الإصرار على تنظيمه في بيروت بأنه “خطوة جبارة”.

وتابعت نوال الزغبي أن “لبنان ليس بخير”، وأعربت عن أملها أن تكون قيامة لبنان أصبحت قريبة.

وسيقام حفل “الموريكس دور” السنوي يوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس/ آب الجاري.

وستكون الدورة الـ20 للحفل مهداة إلى بيروت، كما أن شعارها سيكون “الأمل رغم الألم”.

ويواجه لبنان حاليا، ما يصفه البنك الدولي بأنه أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن ونصف القرن؛ حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز من 400 في المئة.

ويأتي ذلك في وقت يزداد النقص في الأدوية والبنزين والكهرباء، نتيجة لتراجع احتياطيات العملات الأجنبية في المصرف المركزي.

وأكد المجتمع الدولي، مراراً، استعداده لتقديم المساعدة المالية للبنان، ويربط ذلك بتشكيل الحكومة الجديدة، وإقرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتنفيذها؛ لكن القوى السياسية في البلاد لم تتمكن بعد من الاتفاق على مبدأ تقسيم الحقائب الوزارية.

العربية نت