من يخلف ليونيل ميسي فى ارتداء القميص رقم 10 مع برشلونة؟





كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن نادي برشلونة قرر حجب القميص رقم 10 عن لاعبيه هذا الموسم، وذلك بعد رحيل أسطورة النادي الكتالوني ليونيل ميسي والانتقال إلى باريس سان جيرمان. وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن قميص ليونيل ميسي رقم 10 هو الرقم الوحيد الذي لا يزال متاحًا في البارسا، بعد انتقال الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان. وأشارت الصحيفة إلى برشلونة ليس لديه نية لإعطاء الرقم مميز لأي لاعب نظرًا للضغط الكبير الذي سيكون على عاتقه بعد خلافة اللاعب الأفضل في تاريخ النادي. وكانت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية قد أجرت استفتاءً عن اللاعب الذي يستحق رقم 10 بعد ميسي في برشلونة، ووقع اختيار الجمهور على أن لا يوجد لاعب يستحق ذلك في الوقت الحالي. وكان ذلك واضحًا في فريق برشلونة (بحسب اليوم السابع ) بعد حجب اللاعبين عن ارتداء رقم القميص الأرجنتيني السابق في مباراة كأس خوان جامبر أمام يوفنتوس، حيث لم يرتدي أي منهم الرقم. في سياق آخر، جاء اختيار ليونيل ميسي على باريس سان جيرمان لسببين رئيسيين، أولهما هو رغبته في تحقيق أول لقب دوري أبطال أوروبا له في تاريخه، ليكتب اسمه بحروف من نور مع النادي العاصمي. ولم يتمكن نادي باريس سان جيرمان من تحقيق دوري أبطال أوروبا على مدار تاريخه رغم التعزيزات القوية التي أبرمها على مدار المواسم الماضية. السبب الآخر، هو توفير الراحة إلى أسرته بسبب علاقتهم مع اللاعبين الأرجنتينين الآخر مثل باراديس وأنخيل دي ماريا إضافة إلى النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

الخرطوم(كوش نيوز)