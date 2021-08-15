المركزي لـ(الحرية والتغيير): لا يوجد “حسن نية” في التعامل مع الحزب المحلول





استبعد المجلس المركزي للحرية والتغيير “حسن النية” من معايير المشاركة أو العمل مع المؤتمر الوطني المحلول لأي قيادي بالحكومة. وقال عضو المجلس جمال إدريس بحسب صحيفة الإنتباهة، حول الفيديو المنسوب لمشاركة والى القضارف سليمان على في مبايعة المؤتمر الوطنى المحلول: “إذا حدث ذلك وكانت هناك مشاركة سيكون الوالى خالف المعايير الموضوعة لاختيار أي موقع ومن ضمنها عدم المشاركة فى العهد البائد، والناس يبتعدون عن الشبهات حتى أن كان ذلك بحسن نية”.

الخرطوم (كوش نيوز)