جولة وشيكة لموسى هلال بولايات دارفور





كشف مَصدَرٌ مُقرّبٌ أن زعيم مجلس الصحوة الثوري، شيخ قبيلة المحاميد موسى هلال بصدد التّرتيب لزيارة ولايات دارفور الخمس. وقال إنّ هلال يُرتِّب لمُقابلة ومخاطبة أعيان دارفور، بعد أن غاب عنهم خمس سنوات لظروف حبسه، وإنّه جاء الوقت لترتيب برنامجه السياسي الذي اختار أن ينطلق من أرض المحاميد.

وكشف المصدر عن ترتيب كبيرٍ للبرنامج ودعم من جهات – لم يسمها – لأجل نجاح جولة هلال، ورفض تحديد موعد الرِّحلة، واكتفى بالقول إنّها في الأيّام المُقبلة، وبحسب الانتهاء من التّحضير، وأكد أن هلال لن يعلن عن برنامجه السياسي إلا بعد عودته من دارفور

الخرطوم- عوضية سليمان

صحيفة الصيحة