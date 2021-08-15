الكشف عن حملات مُرتقبة ضد الأجانب غير الشرعيين





كَشفت المصادر عن عزم هيئة الجوازات والسجل المدني القيام بحملات تجاه الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية لتوفيق أوضاعهم واستخراج بطاقة الرقم الأجنبي.

وأفصحت المصادر، عن وجود أجانب من جنسيات مختلفة أوضاعهم غير مُقنّنة ومُخالفين لقانون الجوازات والهجرة، وأشارت إلى أن أغلبهم دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية عبر الحدود والتهريب والإتجار بالبشر، مُشيرةً إلى أن معظمهم يعملون في مهن هامشية يصعب معرفتهم لعدم وجود أوراق ثبوتية تخصهم لدى السلطات.

وأقرت المصادر بارتكاب أجانب جرائم، خاصّة جرائم سرقات المنازل، وقالت “تبذل الشرطة جهداً كبيراً للقبض عليهم، لكن تبقى الصعوبة في الوصول إليهم لعدم توافر عنوان لأي منهم لدى المخدم أو أيِّ بيانات، مما يجعل مُطاردة مُرتكبي جرائم السرقات في غاية الصعوبة”. وأكدت المصادر احتفاظ الشرطة في سِجلاتها الرسمية بكل البيانات الخاصة بالأجانب التابعين للسفارات والمنظمات والمُستثمرين.

الخرطوم ــ آثار كامل

صحيفة الصيحة