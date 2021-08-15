الخارجية : المُعالجات ستزيل غُبن المُتظلِّمين في الوظائف الأخيرة





كشف مصدرٌ رفيعٌ بوزارة الخارجية، عن مُشاورات مُكثّفة تُجرى بين الوزارة ولجنة الاختيار للخدمة المدنية، لمُعالجة الخلل والتظلُّمات التي حدثت في المُعاينات للوظائف الأخيرة.

ولم يذكر المصدر، الطريقة التي ستتم عبرها المُعالجة، لكنّه أكّد أنّ ما سيتم سيزيح الغُبن عن المُتظلِّمين.

وكانت وزيرة الخارجية شكّلت لجنة- وفق توجيهٍ من رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك- لمُعالجة الإخفاق الذي صاحب تعيينات الكوادر الوسيطة مُؤخّراً.

الخرطوم- مريم أبشر

صحيفة الصيحة