منح الصحفية سهير عبدالرحيم درع صُنّاع التميز و اختيارها سفيرة كوالتي للجودة و التميز





منحت منهجية (كوالتي بلص) للتحول الرقمي للجودة والتميز والمسجلة لدي مكتب حقوق التأليف والنشر بمكتبة الكونغرس بواشنطن تحت (AQEN) والتي تتمتع بحماية قانونية وفق إتفاقية “بيرن” في (١٨٩) دولة من دول العالم الصحفية سهير عبدالرحيم ( درع صُنًاع التميُّز ) واختيارها سفيرة للجودة والتميز..

درع صناع التميز الذي يمنح تقديرا وتحفيزاً ﻻستدامة جودة المحتوى استناداً لقيم ومبادئ وميثاق منهجية (كوالتي بلص) وهي منهجية التحفيز والتطبيق الملموس لمطلوبات الجودة ، منظومة بيانات رقمية، تعمل على تبويب وترميز المؤسسات والكفاءات المهنية والحرفية والفئات الأخرى الملتزمة بسياسات (كوالتي بلص) الهادفة لترسيخ مفهوم استدامة الجودة والتميز، وثقافة التوثيق الرقمي للمصدر والمحتوي “الهوية الرقمية المهنية للجودة Quality ID”

الغاية منها تحفيز المؤسسات الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات الاجتماعية والإنسانية ومحتوى المواقع الالكترونية والصفحات الرسمية والصفحات الخاصة والكفاءات المهنية والحرفية بمختلف تخصصاتهم والمخترعين والمبدعين والشخصيات العامة والسياسية والرياضية والإعلامية والفنية والاجتماعية والمؤثرة ورجال ورواد وسيدات الأعمال، من جميع دول العالم، لمزيد من الالتزام والإتقان وتحسين جودة المحتوى وغرس مفاهيم جودة الحياة تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة لهيئة الأمم المتحدة.

الخرطوم : سعيد عباس

صحيفة السوداني