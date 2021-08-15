مسؤول في طالبان : سنعلن الإمارة الإسلامية من القصر الرئاسي في كابل





قال مسؤول في طالبان الاحد إن الحركة ستعلن قريبا الإمارة الإسلامية من القصر الرئاسي في كابل وفقا لأسوشيتد برس وكان مقاتلوا الحركة دخلوا بعد عصر الاحد العاصمة الأفغانية كابول وسيطروا على القصر الرئاسي ومطار المدينة العسكري، وذلك بعد فرار قوات الأمن ومغادرة الرئيس أشرف غني إلى طاجيكستان. وأضافت الحركة -في بيان- أن الشرطة والمسؤولين في كابل لاذوا بالفرار؛ مما يمثل مشكلة أمام حفظ القانون والنظام. وأعلنت طالبان عفوا عاما بعد وصول مسؤولي اللجنة العسكرية لطالبان إلى القصر الرئاسي في كابل.

الخرطوم ( كوش نيوز)