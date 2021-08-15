الإمارات أول دولة عربية تستضيف مؤتمر الفضاء





أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أن الإمارات ستكون أول دولة عربية تستضيف المؤتمر الدولي للفضاء في دورته الـ72.

ويعتبر المؤتمر هو الأكبر في تخصص الفضاء عالميا.

وفي السياق ذاته، قال مدير مركز محمد بن راشد للفضاء، يوسف الشيباني، إن الإمارات تشهد حقبة استكشاف الفضاء.

وتابع الشيباني أنه يفخر بانضمام عبد الله الحمادي وصالح العامري إلى فريق المركز ككوادر وطنية في علوم الفضاء.

وقد اختير الحمادي والعامري، ليكونا أول رائدي فضاء إمارتيين يشاركان في مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء، وذلك مع أكاديمية العلوم الروسية وضمن برنامج علمي مدته 8 أشهر.

سبوتنيك