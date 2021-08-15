حمدوك: تم تجميد وظائف وزارة الخارجية





أعلن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك تجميد وظائف الخارجية التي أعلنتها مفوضية الإختيار مؤخراً.

وأوضح حمدوك في مؤتمر صحفي يجري حالياً ، أنهم استمعوا إلى تقرير مفصل من الخارجية وآخر من لجنة الإختيار، وأكد أنه بعد التشاور تم تشكيل لجنة من (5) أعضاء لمُراجعة الملف.

وقال حمدوك (جمدنا المضي في هذه الوظائف وفي ظل الثورة لن نظلم أحد) وأشار إلى أنهم منحوا اللجنة أسبوعين لتقديم توصيات عملية في الملف.

باج نيوز