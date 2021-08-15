السودان: حمدوك لا كبير على القانون ولن نقوم بحماية اي فاسد





قطع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ان حكومته ستتخذ قرارا حاسما بشان والي القضارف خلال 24 ساعة اما تقديم الاستقالة او الاقالة.

واكد في مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد بمجلس الوزراء انه التقي الحرية والتغيير بخصوص موضوع والي القضارف وظهوره في مبايعة للمؤتمر الوطني المحلول.

وحول وظائف الخارجية، كشف رئيس الوزراء عن تكوين لجنة من 5 شخصيات من الكفاءات لدراسة الملف ومعالجته بصورة شفافة وواضحة، مشيرا في هذا الخصوص الى انه تلقى تقرير من الخارجية ولجانها ومن لجنة الاختيار للخدمة العامة.

وعلق دكتور حمدوك على قضية شركة الموارد المعدنية، وقال لا يوجد كبير على القانون، ونحن على الإطلاق لن نقوم بحماية اي فاسد، وقال ” لكن دة يظل مكانه القانون وليس وسائط التواصل الاجتماعي، وأي معلومة تصلنا ويثبت فيها أن هناك فساد في أي مكان، فنحن مستعدين نشتغل عليو، وهذا أمر لا لعب فيه.”

ورد دكتور حمدوك على سؤال حول انشغالاته فاوضح ان اكثر ما يزعجه هو توفير ضروريات المواطنيين في اسعار تكون في متناولهم وايجاد معالجة للاقتصاد.

وحول تشكيل المجلس التشريعي قال لم تتوفر الإرادة السياسية الكافية لقيامه خلال المدة الزمنية المذكورة بالمبادرة، “وأنا ما زلت عند قناعتي بأنه حال توفر الإرادة السياسية اللازمة من مختلف القوى السياسية يمكن قيام المجلس التشريعي لاهمية كجهاز رقابي.”

الخرطوم 14-8-2021 (سونا)