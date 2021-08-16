وزير المعادن يوجه أردول باستدعاء فريق من المراجع العام لمراجعة حسابات الشركة





كشف وزير المعادن محمد بشير أبو نمو عن توجيه أصدره لمدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك اردول لاستدعاء فريق من ديوان المراجع العام لمراجعة حسابات الشركة منذ ابريل ٢٠٢٠ وحتى تاريخ اليوم، وقال وزيرالمعادن لـ “الجريدة” إن التوجيه لكشف المزاعم التي انتشرت من بعض الجهات عن تجنيب الشركة للأموال خارج ولاية وزارة المالية، وأعتبر أن ما يصدر من هذه الجهات خلفه سوء نية، وأردف: كل حملات الدعم التي قامت بها الشركة السودانية في الماضي بصرف النظر عن انها أو غير رسمية ، قد اكتملت أركانها وتم جمع الأموال وتسليمها للجهات المعنية، ما عدا هذه الحملة، حملة “القومة لدارفور” حيث أشار إلى أنها تم إيقافها من قبل حاكم إقليم دارفور، وذكر: يجري حالياً تسليم الشيكات لأصحابها، وتساءل الوزير أبو نمو لماذا صمتت هذه الأطراف في المرات السابقة عندما انطلقت دعوات لدعم أطراف محددة وتم جمع المبالغ وتسليمها لها.؟

الخرطوم: حافظ كبير

صحيفة الجريدة