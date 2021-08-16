ملك أحمد زاهر ترد لأول مرة بعد الهجوم على شقيقتها بسبب دلال عبد العزيز





ردت الفنانة ملك أحمد زاهر، ابنة الفنان أحمد زاهر، على الانتقادات التي وجهت إليها ولشقيقتها ليلى بسبب الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وانتقد الجمهور ظهور ليلى أحمد زاهر في حفل الفنان عمرو دياب في الساحل الشمالي بعد أيام قليلة من انهيارها في جنازة الفنانة دلال عبد العزيز.

وقالت ملك أحمد زاهر، عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على “إنستغرام”، ونقلتها وسائل إعلام، إن الحالة النفسية لشقيقتها ليلى كانت سيئة، وبعد أسبوع من وفاة الفنانة دلال عبد العزيز قرروا اصطحابها للحفل حتى تتحسن حالتها، مضيفة: “لا هي حاجة عيب ولا حرام محدش في اللي بنتقدوا حاطط نفسه مكانا ولا أصلا ليه دعوة كل واحد حر في حياته وياريت يخليهم في حالهم”.

وكان الفنان أحمد زاهر، أبدى رأيه في ابنته الفنانة ملك، التي شاركت فى عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية. وقال خلال مداخلة مع برنامج “واحد من الناس” المذاع عبر قناة “الحياة”: “شهادتي في ملك مجروحة هي مفرحاني، وواخده منى كيفية معايشة الشخصية التي تقدمها واستحضارها للحالة أكتر من ليلى، ودى ميزة مش عند كل الممثلين الصراحة”.

وتوفيت الفنانة دلال عبد العزيز في 7 أغسطس/ آب الجاري، بعد صراع مع المرض استمر منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل/ نيسان الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وقبلها بثلاثة أشهر وتحديدا في 20 مايو/ أيار، توفي الفنان الكوميدي سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا تاركا خلفه تاريخا حافلا بالأعمال السينمائية والمسرحية.

العربية نت