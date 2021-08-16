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محمد صلاح يرتدي شارة قيادة منتخب مصر أمام أنغولا والغابون

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المصدر:

وكالات

التاريخ: 16 أغسطس 2021

سيرتدي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي شارة قيادة منتخب مصر الأول أمام كل من أنغولا والغابون ضمن مباريات الجولة الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وكان حسام البدري قرر منح محمد صلاح شارة قيادة منتخب مصر وحسم الأمور عقب الصعود لنهائيات كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام في الكاميرون العام القادم.

وكان محمد صلاح قد ارتدى شارة القيادة خلال مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر فى نهاية تصفيات كأس الأمم الأفريقية لبعض الوقت قبل الإعلان الرسمي من قبل الجهاز الفني للفراعنة.

يذكر أن منتخب مصر يقع في مجموعة تضم كل من أنغولا والغابون وليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

العربية نت