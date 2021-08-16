الادارة العامة للمرور تؤكد نجاح حملات فحص الكحول والمخدرات لسائقي البصات السفرية





واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المنعية لفحص الكحول والمخدرات لسائقي المركبات بطرق المرور السريع المنتشرة بولايات السودان المختلفة وبحسب ( المكتب الصحفي للشرطة ) أوضح اللواء شرطة حقوقي د / مدثر عبد الرحمن نصر الدين مدير الإدارة العامة للمرور أن أبرز الحملات التي تم إنفاذها في هذا الشأن تلك الحملات التي إنتظمت ولاية جنوب دارفور في منطقة طور التابعة لمحلية كاس ، وقطاع القولدير بالولاية الشمالية موضحا أن نتائج الفحص اظهرت إنخفاضا كبيرا في تعاطي الكحول بالنسبة لسائقي البصات السفرية مما يدل علي أن الحملات قد أسفرت عن نتائج إيجابية مؤكدا أن الحملات تستهدف أيضا جميع الطرق القومية مشيرا الي أن عقوبة تعاطي المخدرات والكحول بالنسبة للسائقين تصل الي سحب الرخص لاكثر من عام وغيرها من العقوبات المشددة وذلك لتحقيق أكبر قدر من السلامة المرورية مع تواصل عملية إخضاع السائقين لفحص طبي متكامل وكشف عن إنتظام إدارته في تنفيذ برامج الزيارات التفقدية للطرق القومية التي تضررت من السيول والفيضان معلنا عن جاهزية قواته لمد يد العون للمتضررين خلال الإنتشار الواسع لمنسوبى المرور بالطرق القومية وطرق المرور السريع مشيدا بالجهود المتعاظمة التى ظلت تبذلها إدارات المرور السريع بالولايات فى مراقبة الطرق للحد من السرعة الزائدة والتخطى الخاطئ الذى يؤدي الى حوادث مرورية تودي لازهاق الارواح الأبرياء وحدوث إصابات جسيمة ينتج عنها عاهات مستديمة.

الخرطوم ( كوش نيوز)