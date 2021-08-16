اتحاد الكرة يحسم جدل انتخابات المريخ





كشف نائب رئيس اتحاد الكرة_ رئيس اللجنة الثلاثية لحل الأزمة المريخية ؛ اللواء عامر عن فراغ اللجنة التي كونها الاتحاد للإشراف على عضوية نادي المريخ من أعمالها.

و قال عامر في تصريح ل”باج نيوز” إن اللجنة قامت برفع الكشف النهائي للعضوية مبيناً أن عدد الأعضاء الذين يحق لهم المشاركة في الجمعية العمومية للنادي تجاوز (1600) عضو ، مشيراً إلى أن العدد يشمل كل العضوية.

و أوضح أن الأمر بخصوص الطعون في العضوية و جدول الانتخابات في يد لجنة الانتخابات مؤكداً مضيهم في تنفيذ خارطة طريق الاتحاد.

و في الخامس من أغسطس الجاري تسلمت لجنة العضوية عضوية النادي ؛ لإعادة تنقيحها و تسليم الترشيحات إلى لجنة الانتخابات في الاتحاد .

باج نيوز