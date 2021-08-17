ساطع الحاج : الوثيقة الدستورية سقطت





اتهم القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير ،ساطع الحاج ، العسكريين بخرق الوثيقة الدستورية وأشار إلى أن ذلك ما كان ليحدث لولا تماهي القوى السياسية وانشغالها بتعظيم مكاسبها الحزبية على حساب المصلحة الوطنية .

وقال ساطع في حوار مع (السوداني)-ينشر بالداخل- :”الوثيقة الدستورية سقطت في بئر الخلافات وضعف قوى الحرية والتغيير “.

وأكد ان الوصول للوثيقة الدستورية ارتبط بالظروف التي سادت البلاد بعد الحادي عشر من ابريل عام 2019 .

وأضاف :” هي ليست وثيقة ساطع او ابتسام سنهوري بل هي الوثيقة التي توافقت عليها قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري”.

وتابع :” لم نأت بشيئ من رأسنا والوثيقة نفسها لم تكن سوى التعبير القانوني عن المواقف السياسية في ذلك الوقت”.

الخرطوم : الزين عثمان

صحيفة السوداني