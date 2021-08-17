(الري) تبحث دعم هولندا لإعادة تأهيل البنية الأساسية لمشروع الجزيرة





بحث وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس ، مع سفيرة مملكة هولندا بالخرطوم، عددا من القضايا المهمة كالعلاقات المتطورة بين البلدين.

وناقش اللقاء المشروعات التي تمولها هولندا في السودان، وامكانية دعم اعادة تأهيل بنيات الري الاساسية في مشروع الجزيرة، ومشاركة الشركات الهولندية في عمليات ازالة الاطماء والحشائش. وقدم بروفيسور عباس شكره للحكومة الهولندية على الفرص التي تقدمها في مجال التدريب وبناء القدرات.

وقدم وزير الري تنويرا مفصلا حول سير مفاوضات سد النهضة وتعثرها بسبب التعنت الاثيوبي والمضي في خطوات الملء الثاني للسد، مجددا موقف السودان الرافض لاي خطوة آحادية من الجانب الاثيوبي دون التوصل لاتفاق قانوني بين الاطراف.

صحيفة السوداني