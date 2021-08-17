اجتماع القطاع الاقتصادي يناقش قضايا مهمة





ترأس الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء مساء الثلاثاء اجتماع القطاع الاقتصادي الذي عقد بمباني وزارة المالية. وصرح الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية و التخطيط الاقتصادي ان الاجتماع تناول الاستعدادات للافادة من المنحة المقدمة من موسسة التنمية الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي. وقال انه جرى خلال الاجتماع نقاش في القطاعات المختلفة التي شملت الكهرباء والمياه والزراعة والاحصاء وبرامج تنمية الريف و برنامج الصحة وبرنامج ريادة الاعمال . واضاف انه تم التداول في كافة المحاور و البرامج المقدمة و جرى الاطمئنان على التقدم الذي احرز في الاعداد للمشروعات بالتشاور مع البنك نفسه والتنسيق مع الجهات المعنية والذي تم بين الوزارات والبنك الدولي، واكد بان المراجعة مهمة لكي يتم سداد اي خلل في الوزارات والاستعداد لاستقبال الموارد القادمة من موسسة التنمية الدولية . وقال ان مثل هذه الاجتماعات مهمة وباشراف رئيس مجلس الوزراء تجعل احكام التنسيق بصورة اكبر بين الوزارات المعنية للعمل معًا من اجل اكمال النواقص، واوضح ان الجهد كله ينصب في مصلحة المواطن للتخفيف عليه ولمزيد من الاستقرار في الكهربا والمشروعات الزراعية والتي ستكون في وضع احسن وتحصل على ري منتظم ومياه الريف لتنساب بصورة افضل موكدا ان الدراسات الخاصة بالمشروعات جاهزة و مدروسة في انتظار التمويل المتوقع وصوله .

الخرطوم ( كوش نيوز)