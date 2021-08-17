التربية الخرطوم تعلن موجهات و ضوابط بداية العام الدراسي (2021-2022)
كشف مدير الإدارة العامة للمرحلة الثانوية بولاية الخرطوم ؛ بابكر البخيت عن الموجهات التي وضعتها الوزارة للعام الدراسي 2021-2022 ؛ لضبط وتقنين مؤسسات التعليم بالولاية.
و نصت الموجهات على عدم ممارسة أي نشاط تعليمي دون الحصول على تصديق صادر عن الوزارة ، عطفاً على التزام مؤسسات التعليم الخاص و الأجنبية بتدريس المنهج القومي المقرر من المركز القومي للمناهج و البحث التربوي.
و شدد بابكر على عدم تدريس أي مواد أو مقررات إضافية إلا بإذن مكتوب من الوزارة مع ضرورة التزامها بالتقويم الدراسي الذي تحدده الوزارة مع مراعاة المدارس ذات المنهج الاجنبي و العطلات الرسمية.
و في ذات السياق قال إن على المدارس الالتزام بما تحدده الوزارة فيما يختص بنظم التعليم والامتحانات ، مؤكداً على ضرورة تكوين مجلس الأمناء الموحد و المجلس التربوي داخل المؤسسة ؛ لتجويد الأداء.
و شدد على أن لا يتم قبول أو تحويل أي طالب إلا بشروط و ضوابط الوزارة .
باج نيوز
تعليق واحد
يا سلللللام
نسيانها عديييل
هو بالجد في مدارس وجامعات شغاله