الهلال لمواصلة زحفه نحو اللقب والمريخ لنسيان كارثة الوادي





يلاقي الهلال المتصدّر المريخ الفاشر، الأربعاء، في المرحلة الـ”21″ من الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم، منتشيًا بفوزه السابق على الهلال الفاشر بثلاثة أهداف عززّت صدارته للمنافسة.

وفي المقابل، يخوض مطارده المريخ مواجهة مع نظيره الهلال الفاشر بمعنويات مهزوزة بعد خسارته الموّجعة أمام حي الوادي نيالا في المسابقة.

وعاش المريخ، ليلة سوداء، الأحد، إذ سقط بثنائية نظيفة أمام حي الوادي نيالا، ما أزّمت موقفه في الحصول على لقب الممتاز بعد أنّ بات الفارق بينه والهلال 6 نقاط.

ويتصدر الهلال، ترتيب الدوري الممتاز بـ65 نقطة بفارق ست نقاط عن المريخ حامل اللقب.

وستكون الأنظار شاخصة إلى مباراة الهلال برغم سهولة مواجهته مع المريخ الفاشر الخامس عشر والذي لم يفز سوى 6 مرات في 26 مباراة.

ويبدو الهلال على مقربة من استعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ 2017، اذ توج المريخ في 2018 ـ 2019 ـ2020.

وفي باقي المباريات، يلعب حي العرب بورتسودان”40″ نقطة مع الشرطة القضارف”31″ نقطة، والأمل عطبرة”39″ نقطة مع الأهلي شندي”24″ نقطة.

باج نيوز