محلية الخرطوم قالت إن القرار سيعمم على كافة الأسواق .. قرار بإغلاق السوق المحلي و المركزي عند الثامنة مساءاً





أصدر أحمد السماني ؛ المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم قراراً بإغلاق السوق المحلي و المركزي بالخرطوم عند الساعة الثامنة مساءاً.

و بحسب إعلام ولاية الخرطوم فقد نصَّ القرار على إيقاف كافة عمليات البيع و الشراء بعد الساعة الثامنة و منع المبيت بالسوق المحلي و المركزي .

و أوضح السماني أن الهدف من القرار هو منع التفلتات الأمنية و التعديات التي تحدث من وقت لآخر بجانب ترتيب الأوضاع بالسوق ، و إيقاف السرقات الليلية التي تتعرض لها المتاجر ومحاربة الظواهر السالبة الناتجة عن الأندية الليلية و بعض الأنشطة الأخرى.

و اشار إلى أن القرار سيعمم على كافة الأسواق بالمحلية بالإضافة إلى أنه سيشمل تنظيم ساعات عمل بائعات الشاي بتلك الأسواق ليكون متزامناً مع مواعيد الإغلاق.

باج نيوز