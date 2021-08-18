رياضية

السودان في مجموعة نيجيريا ومصر وغينيا بيساو بأمم افريقيا

2021/08/18
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علم السودان
علم السودان

أسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون ٢٠٢٢، والتي سحبت مساء اليوم بالعاصمة الكاميرونية ياوندي عن وقوع السودان في المجموعة الرابعة التي تضم الي جانبه منتخبات ( نيجيريا، مصر وغينيا بيساو).
وجاءت بقية المجموعات على النحو التالي :
المجموعة الأولى : الكاميرون ، بوركينا فاسو، إثيوبيا ، الرأس الأخضر.
المجموعة الثانية : السنغال ، زيمبابوى ، غينيا ، ملاوي .
المجموعة الثالثة : المغرب ، غانا ، جزر القمر ،الجابون .
المجموعة الخامسة : الجزائر ، سيراليون ، غينيا الاستوائية ، كوت دي فوار (ساحل العاج).
المجموعة السادسة : تونس ، مالي ، موريتانيا ، جامبيا .
وتقدم الحضور وزير الرياضة الكاميرون ورئيس كاف باتريس موتسيبي، بجانب أساطير كرة القدم في قارة أفريقيا، على رأسهم الكاميروني روجيه ميلا و صامويل إيتو والجزائري رابح ماجر والغاني جيان أسامواه والإيفواري ديديه ذوكورا وأليو سيسيه، و السنغالي حاج ضيوف و المدير الفني لمنتخب السنغال، والمصري محمد بركات .

الخرطوم 17-8-2021 (سونا)

2021/08/18
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