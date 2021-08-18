السودان في مجموعة نيجيريا ومصر وغينيا بيساو بأمم افريقيا
أسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون ٢٠٢٢، والتي سحبت مساء اليوم بالعاصمة الكاميرونية ياوندي عن وقوع السودان في المجموعة الرابعة التي تضم الي جانبه منتخبات ( نيجيريا، مصر وغينيا بيساو).
وجاءت بقية المجموعات على النحو التالي :
المجموعة الأولى : الكاميرون ، بوركينا فاسو، إثيوبيا ، الرأس الأخضر.
المجموعة الثانية : السنغال ، زيمبابوى ، غينيا ، ملاوي .
المجموعة الثالثة : المغرب ، غانا ، جزر القمر ،الجابون .
المجموعة الخامسة : الجزائر ، سيراليون ، غينيا الاستوائية ، كوت دي فوار (ساحل العاج).
المجموعة السادسة : تونس ، مالي ، موريتانيا ، جامبيا .
وتقدم الحضور وزير الرياضة الكاميرون ورئيس كاف باتريس موتسيبي، بجانب أساطير كرة القدم في قارة أفريقيا، على رأسهم الكاميروني روجيه ميلا و صامويل إيتو والجزائري رابح ماجر والغاني جيان أسامواه والإيفواري ديديه ذوكورا وأليو سيسيه، و السنغالي حاج ضيوف و المدير الفني لمنتخب السنغال، والمصري محمد بركات .
الخرطوم 17-8-2021 (سونا)