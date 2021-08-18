قيادة الجيش بالشرق تُقدِّم تنويراً للبرهان حول تطوير الفشقة





قدّم قادة المنطقة العسكرية بشرق السودان أمس، تنويراً لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان حول تطوير الشريط الحدودي في أراضي الفشقة.

وأنهى البرهان، زيارته لولاية القضارف أمس، التي استغرقت يومين وذلك ضمن احتفالات الجيش بالعيد الـ67.

واستمع البرهان إلى تنوير شامل من نائب رئيس هيئة الأركان عمليات، الفريق خالد عابدين الشامي، وقائد المنطقة العسكرية الشرقية اللواء أحمدان محمد خير حول جهود الجيش في تنمية وإعمار الشريط الحدودي وإكمال المنشآت بعد قراره بإنشاء صندوق لدعم وتَطوير الشريط الحدودي، واطّلع على المشروعات التّنمويّة الكبيرة التي يجري تنفيذها بقيادة الفرقة الثانية مُشاة بالقضارف.

من جانبه، أكّد قائد الفرقة الثانية مشاة اللواء حيدر الطريفي، أنّ احتفالات الجيش جاءت بعد تحرير الفشقة وعودة أراضيها إلى حضن الوطن بعد ربع قرن. وأشار إلى استمرار جهود القوات المسلحة في تحرير كل شبر من الأراضي المسلوبة وإظهار العلامات الحدودية والتمسك بالحدود الدولية. وأضاف الطريفي أنّ تمركز الجيش وعودته إلى الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى أدى إلى زيادة المساحات الزراعية هذا الموسم.

إلى ذلك، خاطب رئيس مجلس السيادة، حشداً بمنطقة أم شجرة، مؤكداً دعم الجيش لإكمال مشروع مياه القضارف عبر سلاح المهندسين لحفر مسافة 6 كيلومترات للخط الناقل من مجمع سدي أعالي نهري عطبرة وسيتيت بخزان الشملياب. وأعلن عن تبرُّعه بمبلغ مليوني جنيه خلال زيارته لمدرستي الجباراب شرق بنين وبنات، بجانب إكمال بعض المنشآت في المدرستين.

صحيفة الصيحة