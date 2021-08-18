مراحل الامتحانات تمت بشفافية تامة





أكد الاستاذ أحمد حسن عضو لجنة المقبولين بالوظائف التى أعلنتها وزارة الخارجية مؤخرا بأن كل مراحل الامتحانات والمعاينات تمت بشفافية تامة باشراف من مفوضية الخدمة المدنية بدءً من مرحلة الامتحان الالكتروني ثم انتقلنا الي الإمتحان التحريري والشفوي حتي النهاية . وقال اأحمد في تصريح (بحسب سونا) إن المفوضية القومية للخدمة المدنية ووزارة الخرجية فوضتا جامعة الخرطوم بوضع الامتحان التحريري والاشراف عليه حتي اعلان النتيجة مبينا بأن جامعة الخرطوم قامت بذلك ووضعت الامتحان في أربع ورقات هي مادة اللغة العربية ، الانجليزية ، العلاقات الدولية وورقة المعلومات العامة . وأشار أحمد الي انه جلس جميع الذين اجتازوا الامتحان الالكتروني في امتحانات جامعة الخرطوم وبعد انتهاء الامتحان تم عقد مؤتمر صحفي بوكالة السودان للانباء بحضور مدير جامعة الخرطوم البروفيسور فدوي عبد الرحمن ،مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بوزارة الخارجية والمدير العام لمفوضية الخدمة المدنية وتم اعلان نتيجة امتحانات جامعة الخرطوم والتي وصفتها بالنتيجة المتباينة مبينا بان البروفيسور فدوي تركت الانتقال للمرحلة التالية من اجراءات التعيين لقرار وزارة الخارجية ومفوضية الخدمة المدنية وقد أصدرا قرارا بأن كل من أحرز 50 % من اجمالي متوسط المواد الاربعة سيكون مؤهلا للجلوس للامتحان الشفوي . وقال حسن ان المعلومات التي رشحت في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأنه تم قبول الراسبين وإبعاد الناجحين غير صحيحة لافتا الي أن المعيار الاساسي الذي وضعته اللجنة المشتركة بين وزارة الخارجية والخدمة المدنية هي احراز نسبة 50% فما فوق في اجمالي معدل أربعة مواد وليس النجاح في مادة او مادتين او في كل المواد و بناءً عليه سيجلس الناجحين الي الامتحان النهائي . وكشف أحمد بأن جلس تقريبا 201 شخص في وظيفة السكرتيرين الاوائل و 183 أشخاص لوظيفة المستشار وخضعوا جميعا الي الامتحانات النهائية بالدار الدبلوماسي التابعة لوزارة الخارجية بحضور عدد من السفراء وممثل لوزارة العمل ومفوضية الخدمة المدنية وأخصائي نفسي وتم قبول 30 سكرتيرا أول و20 مستشارا .

الخرطوم (كوش نيوز)