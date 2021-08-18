وكيل المعادن : أردول لم يشاورنا في جمع الأموال من شركات التعدين





تبرأت وزارة المعادن من تصرفات مدير شركة الموارد المعدنية، مبارك أردول بشأن جمع أموال من شركات التعدين لتنصيب حاكم إقليم دارفور. وقال وكيل الوزارة عبد الله كودي وفق صحيفةـ (الحراك): أردول لم يشاورنا في جمع أموال التبرعات من شركات التعدين، وتصرف بناءً على صلاحياته وسلطاته وما جرى شأن يخصه وحده، ولسنا مسؤولين عنه . وفي سياق آخر قال إن إنشاء بورصة للذهب خطوة تصب في الاتجاه الصحيح، وستساهم بصورة كبيرة في إيقاف نزيف التهريب، خاصة وأنها ستعمل على مساواة السعر المحلي بالعالمي، مما يقطع الطريق أمام المهربين. وأرجع كودي عدم استفادة الاقتصاد السوداني من المعدن النفيس إلى تزايد عملية التهريب لعدم وجود رقابة على المعابر الحدودية وضعف الكميات التي يتم تصديرها عبر القنوات الرسمية، ولذلك لا نحس به في معاشنا اليومي، جازماً بأن التهريب لن يتوقف لاسيما في ظل استمرار التعدين الأهلي، مقترحاً إيقاف التعدين التقليدي بصورة تدريجية لتقليل نزيف تهريب الذهب.

الخرطوم ( كوش نيوز)