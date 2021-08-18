خالد عمر يؤكد اهتمام الحكومة الانتقالية بإصلاح الخدمة المدنية





أكد المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء أن إصلاح الخدمة المدنية من أهم أولويات الحكومة الانتقالية. جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لمشروع إصلاح الخدمة المدنية، بحضور وزراء العمل والإصلاح الاداري الأستاذة تيسير النوراني والإتصالات والتحول الرقمي المهندس هاشم حسب الرسول ووكيل وزارة الحكم الإتحادي والعمل والإصلاح الإداري ومستشار رئيس مجلس الوزراء للحوكمة والإصلاح الإداري وممثلي الجهات ذات الصلة باللجنة. واستعرض الإجتماع قرار تشكيل اللجنة الذي أصدره السيد رئيس مجلس الوزراء وما اشتمل عليه من مهام واختصاصات تتمثل في الإشراف والمتابعة لسير مشروع إصلاح الخدمة بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية والشركة الإستثمارية (PWC)(بحسب سونا)بالاضافة الى الإشراف على تكوين فرق عمل تنفيذية بكافة الوزارات القومية والولائية، ودعت اللجنة الى تكوين فريق عمل فني قومي يتولى مهام التنسيق مع فريق العمل الخارجي، وشددت على ضرورة توفر معايير ومواصفات محددة والكفاءة العالية في أعضاء فريق العمل القومي.

الخرطوم (كوش نيوز)