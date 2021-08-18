وكيل شباب والرياضة ايمن سليم يلتقي سوداكال والصادق مادبو





إستقبل وكيل وزارة الشباب والرياضة ممثل الوزير المهندس أيمن سيد سليم ظهر اليوم وفداً من مجلس إدارة نادي المريخ برئاسة “آدم سوداكال”رئيس النادي وعدد من أعضاء المجلس وذلك بحضور مدير الإدارة العامة للرياضة بالوزارة د. معتصم رحمة والمستشار القانوني للوزارة مولانا د. أمير إبراهيم. واستمع ممثل الوزير خلال الاجتماع (بحسب سونا) مفصل من رئيس نادي المريخ للأزمة الإدارية التي يعيشها النادي ورغبة النادي في تدخل الوزير وفقاً للصلاحيات الممنوحة له في قانون هيئات الشباب والرياضة لحماية استقلالية الهيئات الرياضية. وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة وممثل الوزير أن استقرار نادي المريخ وسائر الهيئات الرياضية يمثل أهمية قصوى بالنسبة لهم وأن الصراعات تمثل عائقا أمام التطور وتحقيق الإنجازات مشيراً لأن الوزارة ستعمل على حل أزمة نادي المريخ في إطار القانون وبالتنسيق مع الجهات المختصة. وكان مجلس الوزراء تسلم في وقت سابق مذكرة من مجلس إدارة نادي المريخ تم تحويلها لوزير الشباب والرياضة للنظر فيها وبحث القضية والعمل على حلها في إطار القانون.

الخرطوم (كوش نيوز)