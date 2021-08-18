الهلال يقترب من حسم الممتاز ومريخ الفاشر يهبط رسمياً من الدوري بعد خسارته من الأزرق





اقترب فريق الهلال العاصمي من التتويج بلقب الدوري الممتاز لهذا الموسم و أصبح على بعد (4) نقط فقط لحسب اللقب بعد فوزه مساء اليوم على ملعبه بالجوهرة الزرقاء على مريخ الفاشر بهدف يتيم في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وأحرز للهلال لاعبه الشباب عصمت في أول لمسه له بعد دخوله بديلاً في نهايات الشوط الثاني للمباراة.

وبهذه النتيجة هبط مريخ هبط مريخ الفاشر رسميا من الممتاز بحصوله على 23 نقطة عقب خسارته بهدف في الدقايق الأخيرة من الهلال.

بهذه النتيجة وصل الهلال إلى 68 تفصله (6) نقاط من غريمة المريخ في المركز الثاني بـ (62) نقطة.

باج نيوز