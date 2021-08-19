مبارك الفاضل واشراقة يطالبان الجيش بالتدخل لتوسيع المشاركة





كشفت مصادر مطلعة لـ(الجريدة) عن مشاركة مجموعات من قيادات سياسية شاركت في الحوار الوطني في الاحتفال بالعيد القومي الـ67 أمس بالقاعة الرئاسية لمبنى القيادة العامة للجيش ، وقالت ذات المصادر التي فضلت حجب اسمها إن رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل طالب في كلمته الجيش بتوسيع المشاركة السياسية حتى لا تتفرق البلاد ، وشاركت في الاحتفال القيادية بالحزب الاتحادي اشراقة سيد محمود ممثلة لرئيس الحزب مولانا عثمان الميرغني ودعت الجيش أيضاً بتوسيع المشاركة ، كما كان من ضمن الحضور د. ميادة سوار الذهب ، وعبدالرحمن الصادق المهدي ، وشارك في الاحتفال القياديين بالوطني الفنان علي مهدي ، والأب فيلب ثاوث وشارك في الاحتفال وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي ، ورئيس حزب الامة فضل الله برمة ناصر

صحيفة الجريدة