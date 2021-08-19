انخفاض منسوب النيل الأزرق لليوم الخامس على التوالي





تراجع منسوب مياه النيل الأزرق بمدينة سنجة لليوم الخامس على التوالي وبلغ اليوم 16.45 عند محطة ود العيس بولاية سنار مقارنة بمنسوب الأمس الذي بلغ 16.50 متراً.

قال والي سنار الأستاذ الماحي محمد سليمان رئيس اللجنة العليا لطوارئ الخريف ان على الجميع الاستمرار بالعمل بذات الاجتهاد والحماس حتى منتصف سبتمبر المقبل مشيرا إلى أن على اللجنة ان تجتمع بعد ذلك لتقييم الوضع ورسم الخطط المستقبلية المناسبة لاي معالجات مستقبلية.

من جهته اكد الباشمهندس عبدالله محمد آدم وزير البنى التحتية المكلف رئيس اللجنة الفنية لطوارىء الخريف(لسونا) ان التراجع مستمر في مناسيب النيل الأزرق بمحطة الديم وفي وارد المياه منها وانخفاض تصريف خزان الروصيرص.

وأضاف أن معالجة كسر سقاي حريري بالقرب من كبري سنجة ود العيس قد قطعت شوطا كبيرا مثمناً جهود أفراد الدفاع المدني واللجنة التسييرية لاتحاد الخضر والفاكهة والكشافة والمواطنين في معالجة الكسر.

وأشار إلى أن النهر سيستوعب اي زيادة في حال وصول كميات كبيرة من المياه من الهضبة الاثيوبية أو هطول أمطار غزيرة جنوب سنجة.

سونا