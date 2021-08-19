بالفيديو.. في الذكرى السنوية لرحيله.. شاهد ماذا فعل الشيخ عبد الرحيم البرعي عندما أحضروا له كرسي للجلوس عليه في حلقة مديح..أدهش الجميع وأشعل الحلقة





يحتفل محبي ومريدي الشيخ السوداني والمادح المعروف عبد الرحيم البرعي هذه الأيام بذكرى رحيله, حيث تسابق المحبين والمريدين على نشر مدائحه الشهيرة أبرزها مصر المؤمنة وإبلي المشرفات وغيرها من القصائد التي صاغها في مدح المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليمات.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فإن من ضمن المقاطع التي نشرها مريدي الشيخ البرعي مقطع فيديو قديم يظهر فيه الشيخ البرعي وهو واقفاً في حلقة مديح.

وبعد أن طال وقوفه أشفق عليه المحبين وأحضروا على كرسي للجلوس عليه, وبعد تجهيزهم للمقعد فاجأهم البرعي بلقطة طريفة لفتت انتباه الحاضرين.

حيث قام بحركة رياضية بالقفز لأعلى في إشارة منه للحاضرين على أنه قادر على الوقوف وسط صيحات المادحين والحاضرين للحلقة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين