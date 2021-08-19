لا خروج ولا جدال.. 10 محرمات على نساء طالبان





عادت إلى أذهان النساء في أفغانستان، كيف كان وضعهن تحت جناح طالبان في أواخر القرن الماضي وبدايات القرن الـ21، بعد أن استعادت الحركة كرسي الحكم خلال الساعات الماضية.

لم تتذكر النساء من وراء تلك العمامات والجلابيب، إلا عقابهن على إبداء الرأي أو الذهاب إلى المدرسة أو مغادرة المنزل بمفردهن، صور عديد تجسد حياة النساء في ظل حكم طالبان والتي لم يكن لها وصفًا على مدار التاريخ سوى أنها وحشية تاريخية.

تستعيد جماعة طالبان الإسلامية الأصولية، السلطة في أفغانستان، وهناك فرصة كبيرة لإعادة إدخال القواعد الصارمة والمعنفة على النساء والفتيات

عندما كانت آخر مرة استولت فيها على السلطة في أفغانستان في عام 2001، جعلت طالبان الحياة اليومية صعبة على النساء والفتيات ، لكن البلاد تمكنت من إلغاء العديد من القوانين والتوقعات المتحيزة ضد المرأة في السنوات الأخيرة.

ويبدو أن هذه التحسينات في الأوضاع، قد يتم عكسها، حيث ذكرت التقارير أنه يتم الآن إرسال النساء إلى بيوتهن وطردهن من وظائفهن، مع سيطرة طالبان على العاصمة كابول، وفق ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

جانب من القواعد التي كان على النساء اتباعها عندما سيطرت طالبان على أفغانستان:

1- لا ينبغي رؤية أي سيالنساء في الشارع وحدها دون أحد من أقاربها بالدم.

2- يجب على النساء ارتداء النقاب خارج المنزل.

3- يحظر ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي؛ لأن الرجال لا يجب أن يسمعوا خطى النساء.

4- لا ينبغي أن يسمع شخص غريب صوت المرأة عندما تكون في الأماكن العامة.

5- يجب طلاء جميع نوافذ الطابقين الأرضي والأول من المباني السكنية؛ لمنع رؤية النساء بالداخل.

6- يحظر على النساء التقاط صورهن.

7- لا يمكن تصوير النساء أو عرض صورهن في الصحف أو الكتب أو في المنزل.

8- يجب حذف كلمة “نساء” من أسماء أي مكان.

9- لا يُسمح للنساء بالظهور على شرفاتهن.

10- يحظر على النساء الظهور في أي تجمع عام.

صدى البلد