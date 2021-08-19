المريخ يهاجم نائب رئيس الاتحاد السوداني





أصدر نادي المريخ، الخميس، بيانا هاجم فيه اللواء عامر عبد الرحمن النائب الأول لرئيس الاتحاد السوداني، بسبب موقفه من “مجموعة من العضويات” التي يسمح لها حضور الجمعية العمومية المرتقبة في سبتمبرالمقبل. وجاء في بيان المريخ وفق موقع كوورة: “في إطار التنسيق والتعاون الوارد في خارطة طريق الفيفا مع الاتحاد السوداني قمنا مؤخرا بإتاحة الفرصة للجنة العضوية بالإطلاع على ملفات وسجلات العضوية الإلكترونية بالنادي”. وأضاف: “وقد ثبت للجنة العضوية أن عضوية النادي الإلكترونية صحيحة وذات مرجعية في سجلات العضوية منذ 2018 ويبلغ عددها 3108 عضوا، وقد شاركوا مؤخرا في الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 31 يوليو/تموز الماضي، التي تم خلالها إجازة تعديلات الفيفا على نظام النادي الأساسي لسنة 2019 تعديل سنة 2021، كما تم خلالها إجازة لائحة الانتخابات وانتخاب اللجان الانتخابية واستكمال اللجان المستقلة”. وواصل: “نحن قد علمنا في المريخ من عضوا اللجنة، حسب الرسول إدريس وعبد الوهاب عبد الله اللذان أودعا كشوفات العضوية لدي اللجنة الثلاثية للقيام بنشرها مع العلم أن لجنة العضوية قد اعتمدت العضوية في الشقين العضوية الإلكترونية والتي يبلغ عدد الذي يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة 3108 عضوا بينما تبلغ العضوية في النافذة الأخرى التي لدينا تحفظات حولها 1642 عضوا”. وزاد: “وقد علمنا لاحقا أن اللواء عامر عبد الرحمن النائب الأول لرئيس الاتحاد السوداني، يريد استبعاد العضوية المكونة من 3108 عضوا التي اعتمدتها لجنة العضوية لإدراج عضوية المجموعة الأخرى في مكانها، بل أطلق بعض التصريحات في عدة وسائل إعلامية”. وأوضح: “بما أن اللواء عامر عبد الرحمن، يريد بلا وجه حق استبعاد عضوية مستوفية الشروط بنادي المريخ بشهادة 2 من أعضاء لجنة العضوية المكونة من الاتحاد، فمنهم الأستاذ عبد الوهاب الذي أوضح في تصريحات أن ما يقوله اللواء عامر كذب صريح، وموضحا أن تلك العضويات يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية، فإنه قد وضح لنا أن النائب الأول لرئيس الاتحاد السوداني لا يريدها”. وشدد: “تصريحات عضو لجنة العضوية المحامي عبد الوهاب عبد الله أوضحت للجميع أن النائب الأول لرئيس الاتحاد، يفتقد للأمانة والحيادية هو ولجنته الثلاثية التي نؤكد أنها ضاعفت من حجم الأزمات بنادي المريخ، وأضحت كل يوم تثبت أنها لجنة منحازة يقودها شخص لايتورع في تلوين الحقائق ولا يعير تطبيق القانون أهمية”. وأشار: “بناءً على ما دار في هذا الشأن، فإننا لن نلتفت للوراء ولن نضع أي اعتبار لهذه المحاولة التي يراد بها إقصاء شريحة عريضة من أعضاء المريخ والعمل على سلب حقوقهم في وضح النهار، وعليه فإننا غير معنين بكل ما يقوله اللواء عامر عبد الرحمن فيما يتعلق بعضوية المريخ وأننا في إطار استقلالية النادي سنعمل وفق ما تمليه اللجان المنتخبة من قبل الجمعية العمومية بالنادي فهذه اللجان هي صاحبة القول الفصل”. وأردف: “نؤكد لجماهيرنا أننا بصدد مخاطبة الاتحاد السوداني، كما قرر مجلس الإدارة مخاطبة لجنة الانضباط بالاتحاد السوداني بالمخالفات الكبيرة التي يقوم بها اللواء عامر عبد الرحمن ومخالفته لقرار الاتحاد بتكوين لجنة انتخابات عقب اعتذار لجنة انتخابات الاتحاد العام عن الإشراف على انتخابات المريخ لمخالفته النظام الأساسي للاتحاد”. وأتم: “كما نؤكد إنه لا يوجد مجال أمام أحد لإسقاط عضوية لحساب عضوية أخرى، ونبين أن تلك الممارسة ترتقى لمرحلة التمييز القبيحة بين مكونات المريخ، وقد قمنا تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية غير العادية للنادي بتاريخ 31 يوليو الماضي، بإسقاط عضوية اللواء عامر عبد الرحمن، كما سنقوم بمخاطبة الفيفا ونشرح له ما يتم في هذه القضية”.

الخرطوم ( كوش نيوز)