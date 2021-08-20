الولاية الشمالية تلغي تراخيص مشاريع آل نهيان، مملكة البحرين وأخري





أصدر مفوض مفوضية الاستثمار بالولاية الشمالية المهندس بشري الطيب قرارا بالغاء ترخيص وميزات وتسهيلات مساحة مائة ألف فدان بأسم مشروع مملكة البحرين بمحلية الدبة وسبعين ألف فدان بأسم مشروع آل نهيان بمحلية القولد.

وأكد مفوض مفوضية الاستثمار بالشمالية في تصريح ل(سونا) أن المفوضية ماضية في إسترداد أي أرض غير مستثمرة لحكومة السودان والولاية الشمالية وذلك بموجب المرسوم الولائي الصادر من والي الولاية الشمالية البروفيسور امال محمد عز الدين وعملا باحكام المواد الواردة في قانون تنظيم وتشجيع الاستثمار بالولاية وإستنادا علي التقارير الدورية حول موقف المشاريع الاستثمارية بالولاية الشمالية.

دنقلا19-8-2021 (سونا)