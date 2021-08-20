عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الجمعة” 20 أغسطس 2021





الصيحة

وزير التنمية العمرانية: لا قطوعت بالطرق القومية

رعاة يتصدّون لهجوم من قوة تتبع لـ”الحلو”

“400” مليون دولار عائدات صادر الثروة الحيوانية في”6″ أشهر

التجمّع الاتحادي يدرس تقديم بديل لوالي القضارف المقال

وزير العدل: التعاون مع الجنائية سيشمل المخلوع وهارون وعبد الرحيم

التيّار

في منتدى”كباية شايّ”..وزير الثروة الحيوانية يكشف المثير حول صادر الماشية

اجتماع لمجلس السيادة يبحث الانتخابات وتشكيل مفوضية الدستور

استئناف النقل النهري بين الخرطوم وجوبا في سبتمبر المقبل

أوّل حكم قضائي في تهريب الذهب بالمطار

وزير العدل: قرار بإشمال الجنائية في العدالة الانتقالية

السوداني

وزير المالية يسحب تمويل القسط الشهري الخاص ببارجة الكهرباء التركية

مجلس السيادة يبتدر نقاشًا لتشكيل مفوضيتي الانتخابات وصناعة الدستور

مياه النيل تجتاح مناطق واسعة في الخرطوم

حمدوك في جوبا لثلاثة أيام..السلام سيّد الملفات

جبريل إبراهيم يتعهّد بوضع سعر تركيزي مجزّ لمحصولي القمح والذرة

الانتباهة

محتجون يغلقون حقلاً نفطيًا بشرق دارفور

لجنة المفقودين: جهات عدلية تطمس أدّلة جثث فضّ الاعتصام

الطب العدلي: إجراءات قانونية تّجاه الأطباء الشرعيين المستقيلين

“الشيوعي”: صراع أمريكي روسي فرنسي حول”اليورانيوم” بالسودان

تجدّد المعارك الطاحنة بين الجيش الإثيوبي وقوات تيقراي