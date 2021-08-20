المريخ يكلّف الإنجليزي لي كلارك بمهمة جديدة





أفادت مصادر موثوقة لـ”باج نيوز”، أنّ مجلس المريخ المعتمد لدى اتحاد كرة القدم السوداني بقيادة محمد موسى الكندو، كلّف المدرب الإنجليزي لي كلارك بملف الانتدابات لدعم صفوف الفريق.

وقالت المصادر لـ”باج نيوز”، إنّ مجلس المريخ تواصل مع الإنجليزي لي كلارك، من أجلّ معرفة رؤيته بخصوص الخانات التي تحتاج إلى تدعيم في الانتقالات المرتقبة، من أجلّ الاستعداد بأفضل ما يكون للموسم الجديد.

وأشارت المصادر إلى أنّ مجلس الأحمر، طالب لي كلارك، بتقريرٍ فنيّ مفصّل للخانات التي تحتاج إلى الدعم في التسجيلات المرتقبة والإشراف عليها بصورة مباشرةٍ.

وتبدأ الانتدابات الرئيسية في السودان، الأوّل من أكتوبر المقبل، وتنتهي في الثلاثين منه.

ويشارك المريخ في دوري أبطال إفريقيا، وسيواجه نظيره الإكسبريس الأوغندي في الدور التمهيدي في أولى مواجهاته.