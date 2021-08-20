المنتخب الوطني يغادر للإمارات لعقد معسكر تحضيري مساء اليوم





تغادر بعثة المنتخب السوداني الأول إلى الإمارات العربية المتحدة في الخامسة من مساء اليوم (الجمعة) عبر الخطوط الإماراتية برئاسة الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، تمهيداً لعقد معسكر تحضيري لمدة أسبوع.

وسيكون في وداع البعثة بمطار الخرطوم (الصالة الجنوبية الوزارية)، عدد من السادة الوزراء يتقدمه وزيرشئون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، ووزير الشباب والرياضة الإتحادي الدكتور يوسف آدم الضي، والبروفسير كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، ونوابه وعدد من أعضاء مجلس الادارة، وذلك لتقديم الدافع المعنوي للمنتخب قبل بداية مشواره في تصفيات كأس العالم قطر 2022م، بمواجهتي المغرب وغينيا بيساو في الجولتين الاولى والثانية من المجموعة التاسعة.

الدعوة للصحفيين والإعلاميين للتغطية.

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