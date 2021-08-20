في تصريح .. قيادي بمجلس الهلال يوضح أسباب رفض استضافة مباريات المريخ





أوضح عضو مجلس إدارة نادي الهلال ؛ نزار عوض مالك أسباب رفضهم استضافة مباريات المريخ في دوري أبطال أفريقيا على ملعب الجوهرة الزرقاء.

و قال مالك في تصريح إن القرار صدر منذ شهر في اجتماع كامل لمجلس إدارة النادي و لم يصدر اليوم كما روج له البعض ، مضيفاً أن قرار الرفض شمل جميع الأندية و لم يكن لمباريات المريخ فقط.

و ارجأ ذلك إلى أن الهلال و المنتخب الوطني مهددان بعدم اللعب على الملعب بسبب مطلوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، مشيراً إلى أن فريق الكرة سينقل تدريباته ابتداء من الثلاثاء إلى خارج ملعبه.

و أضاف “جتى بعد عودة الدوليين سيتدرب بأحد الملاعب الفرعية لحين اكتمال جاهزية الملعب”.

و أشار إلى حضور وفد من الكاف إلى ملعب الهلال كل 10 أيام لمراجعته ؛ للتجهيز لمباريات المنتخب في تصفيات كأس العالم و مباريات الهلال الأفريقية.

و أضاف “استضفنا كل مباريات الأندية السودانية في الموسم الماضي و لم نرفض استضافة مباريات المريخ إلا بسبب جاهزية الملعب”.

باج نيوز