شداد يعرب عن تفاؤله بتحقيق المنتخب الوطني نتائج طيبة





اعرب البروفيسور كمال حامد شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم عن امله ان يحقق المنتخب الوطني نتائج مرضية خلال مشاركتة في المعكسر الذي تستضيفة دولة الامارات العربية والاتحاد الاماراتي لكرة القدم.

وقال خلال وداعة للمنتخب الوطني مساء الجمعة بمطارالخرطوم الدولي انه متفائل بمعسكر الامارات ونبه افراد البعثة بان المعسكر يعد قومي مما يستوجب الانضباط الشديد واعداد الفريق كمنتخب وطني.

وتقدم بالشكر للحكومة لاهتمامها بالمنتخب القومي كما تقدم ايضا بالشكر لحكومة الامارات العربية لدورها في تسهيل الاجراءات الخاصة بالسفر واستضافتها للمعسكر.

واطمأن وزير الشباب والرياضة الدكتور يوسف ادم الضي وفق (سونا) على موقف اعداد الفريق مشيدا بالدعم المعنوي الذي وجده من مجلس الوزراء واشار لوجود بعثتين احدهما للامارات والاخرى لجمهورية مصر للمشاركة في البطولات.

من جانبه اشاد حسن برقو رئيس لجنة المنتخابات الوطنية بتفهم الحكومة الانتقالية ودعمها للمنتخب القومي للوصول الى مراتب عليا في المشاركات الخارجية مبينا ان هنالك بعثتان للمنتخب وهي البعثة التي سوف تشارك في المباريات اما الاخري فهي الادارية وانها معنية بالعمل الاداري فيما يخص المعسكر. واشار للخطة التي وضعت من قبل الجهاز الفني لتحقيق نتائج طيبة في المباريات.

(كوش نيوز)