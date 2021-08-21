غادر رسميًا..نجم كبير في الهلال للإدارة” لن أجد فريقًا أتعاقد معه





أفادت مصادر مطّلعة لـ”باج نيوز”، أنّ لاعب الهلال الأوغندي جمال سالم، غادر إلى بلاده.

وقالت المصادر المطلّعة لـ”باج نيوز”، إنّ الجهاز الفني لنادي الهلال بقيادة البرتغالي ريكاردو، استبعد جمال سالم من حساباته بصورة نهائية.

وينتهي عقد الأوغندي جمال سالم مع الهلال في أكتوبر المقبل.

وأماطت المصادر اللثام بشأن مغادرة جمال، وأشارت إلى أنّ الأخير تقدّم بطلبٍ للسماح له بالمغادرة من أجلّ التعاقد مع أحد الفرق، قبل إغلاق باب الميركاتو.

وكشف مسؤول بلجنة تطبيع نادي الهلال ـ فضّل حجب اسمه ـ لـ”باج نيوز”، عن أنّ إدارته عمل على وضع بديلٍ مناسب بعد مغادرة جمال سالم ونهاية عقده مع النادي.

وسيبدأ الهلال السوداني السوداني مشواره في دوري أبطال إفريقيا بملاقاة فاسيل كينيما الإثيوبي.

باج نيوز