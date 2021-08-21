بنزيما سر غضب راموس من ريال مدريد





كشف شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، اليوم السبت، عن سر غضب سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، من ناديه السابق ريال مدريد.

وأخفق راموس في التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن تجديد عقده، لذا رحل عن الفريق الملكي مجانا هذا الصيف، إلى صفوف باريس سان جيرمان.

ووفقا لشبكة “ديفنسا سنترال”، فإن راموس كان يعلم في الموسم الماضي، أن كريم بنزيما على أعتاب توقيع عقد جديد مع “الميرنغي” حتى صيف 2023.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن راموس طلب أيضا أن يكون عقده الجديد حتى 2023، لكن الملكي رفض هذا الأمر ومنحه عرضا حتى 2022 فقط.

وأوضحت أن تجديد عقد بنزيما مع ريال مدريد حسم منذ مايو الماضي، ووصلت هذه الأنباء إلى راموس، واعتبر الأخير أن إدارة النادي الملكي غير عادلة معه.

وذكرت “ديفنسا سنترال” أن ريال مدريد عرض على بنزيما أيضا الاستمرار حتى 2024، لكن اللاعب الفرنسي رفض هذا الطلب.

وخالف ريال مدريد بذلك، القاعدة التي يطبقها بعدم منح اللاعبين فوق سن الثلاثين عروضا للتجديد لأكثر من موسم واحد.

العربية نت