لماذا أبعد”هاني مختار” عن قائمة منتخب السودان؟





أفادت تقارير صحفية، السبت، أنّ غياب، هاني مختار، لاعب فريق ناشفيل الأميركي عن قائمة منتخب السودان لمواجهتي المغرب وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم، رغم موافقته على تمثيل المنتخب السوداني، يجئ بسبب مباريات فريقه في الدوري الأميركي.

ويلعب ناشفيل واحدا من أفضل مواسمه وينافس على اللقب بوجوده في وصافة المجموعة الشرقية من دوري “MLS”، قبل نحو ست جولات من نهاية دور المجموعتين.

ويُقدم مختار مؤخراً موسماً مميزاً ويعتبر العنصر الأكثر تأثيراً في فريقه في بطولة الدوري بمساهمته في 14 هدفاً من أهداف فريقه الـ32، وذلك بتسجيله لـ8 أهداف، وصناعته 6 أهداف، ما دفع المدرب كيلي روكي للتمسك به.

ومنح ناشفيل الأميركي الموافقة على انضمام مختار إلى كتيبة صقور الجديان إلا أن الفريق اشترط استكمال اللاعب مباريات الفريق في بطولة الدوري والذي ينتهي في شهر أكتوبر المقبل.

ولم يكمل الاتحاد السوداني لكرة القدم بحسب ما أشار موقع العربي الجديد، بعد إجراءات استخراج جواز السفر السوداني للاعب من أجل تمثيل منتخب بلاده إذ إن اللاعب يحمل جواز سفر ألمانياً.

ويتعارض الدوري الأميركي مع تقويم “فيفا” والبطولات الدولية، ما يؤدي إلى تضارب في المواعيد مع المنافسات القارية إذ تنطلق منافسات “دوري MLS” بداية من شهر مارس إلى شهر أكتوبر.

والجمعة،غادر منتخب السودان الشهير بـ”صقور الجديان” إلى الإمارات لإقامة معسكر تحضيري لمدة 10 أيام تتخلّله وديتان أمام النيجر.

باج نيوز