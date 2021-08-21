ليفربول يحقق فوزه الثاني على التوالي.. ويهزم بيرنلي بثنائية





حقق ليفربول فوزه الثاني على التوالي، وحصل على العلامة الكاملة في أول جولتين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد هزيمة ضيفه بيرنلي 2-صفر اليوم السبت.

وأحرز ديوغو غوتا هدف السبق لليفربول في الدقيقة 18 من ضربة رأس متقنة أمام مدرجات ممتلئة بالجمهور في ملعب أنفيلد لأول مرة منذ 17 شهرا.

وسنحت لبيرنلي بعض الفرص للتعادل لكن لاعبيه فشلوا في اللمسة الأخيرة، حسبما ذكرت “رويترز”.

واعتقد آشلي بارنز أنه عادل النتيجة في بداية الشوط الثاني لكن راية التسلل بددت آماله بينما نجح صاحب الأرض في تعزيز تقدمه من خلال ساديو ماني في الدقيقة 68.

وسعى ليفربول لمزيد من الأهداف بفضل تشجيع جمهوره المتحمس لكنه اكتفي بالهدفين وبالحفاظ على نظافة شباكه للمرة الثانية على التوالي خلال الموسم الحالي، ليتقدم للصدارة مؤقتا بست نقاط ويبقى بيرنلي بلا نقاط بعد أول جولتين.

وكان بيرنلي قد أوقف مسيرة ليفربول الخالية من الهزيمة على أرضه في الدوري الموسم الماضي والتي استمرت على مدار 68 مباراة عبر أربعة أعوام تقريبا.

من المقرر أن يخضع مهاجم باريس سان جرمان ماورو إيكاردي لفحص يوم السبت، وذلك بعد إصابة في كتفه الأيمن تعرض لها في مباراة بالدوري الفرنسي ضد بريست، الأمر الذي يراه كثيرون عاملا قد يسرّع من ظهور ليونيل ميسي لأول مرة مع النادي الباريسي.

وتم استبدال اللاعب الأرجنتيني الدولي في وقت متأخر من فوز باريس سان جرمان على بريست، 4-2 مساء الجمعة، بعد سقوطه على كتفه.

وقال ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جرمان لوسائل إعلام فرنسية، إنه كان يأمل أن يكون الأمر مجرد شكوك وخوف، لكنه “لا يبدو جيدا”، حسبما نقلت “الأسوشيتد برس”.

وإذا تم استبعاد إيكاردي الأسبوع المقبل، فقد يؤدي ذلك إلى تسريع الجدول الزمني لظهور ميسي لأول مرة.

ولم يلعب “البرغوث” منذ انضمامه من برشلونة مع سان جرمان، كما أنه غاب عن التدريب لمدة شهر بعد أن قاد الأرجنتين إلى لقب كوبا أميركا في 10 يوليو.

وتدرب النجم الأرجنتيني مع الفريق الفرنسي الأسبوع الماضي، لكنه لم يكن لائقا بعد للمشاركة الأولى.

جدير بالذكر أن باريس سان جرمان يلعب في ريمس الأحد المقبل، وذلك قبل فترة التوقف الدولية.

سكاي نيوز