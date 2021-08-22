اجتماع مرتقب الثلاثاء المقبل لمناقشة تشكيل المجلس التشريعي





كشف عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير أحمد حضرة عن اجتماع سيلتئم الثلاثاء المقبل لمناقشة تطورات موقف الولايات التي ارسلت اليها خطابات بشأن ترشيح ممثليها في المجلس التشريعي ، وقال حضرة في تصريح مقتضب لـ(الجريدة) إن الاجتماع المرتقب سيناقش موقف لجان المقاومة وأقر بوجود تباين في موقفها من المشاركة، ففي الوقت الذي قبل جزء منها المشاركة رفضت أخرى بذريعة أن النسبة المخصصة لها من المقاعد قليلة ، ولفت إلى أن الاجتماع سيناقش الى جانب ذلك الترتيبات اللازمة لانعقاد اجتماع آخر مع المكون العسكري ، وأرجع حضرة عدم تشكيل التشريعي بسبب عدم رفع بعض الولايات والجبهة الثورية قوائم مرشحيها بجانب عدم جلوسهم مع المكون العسكري بشأن حصته ، ونوه الى أن الاجتماع سيستمع الى تقرير ستقدمه لجنة التشريعي للمجلس المركزي للحرية والتغيير .

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة