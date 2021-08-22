سيف الجامعة : نحلم بسودان لا يفرق بين ابنائه





قال الفنان سيف الجامعة لدى تدشين التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بولاية الخرطوم أمس، نحلم بسودان لا يفرق بين ابناءه ، واضاف “هذا وقت العدالة والديمقراطية”، مشيرا إلى ان التحالف استصحب بعض الافكار التي كانت في ساحة الاعتصام مثل (عندك خت ماعندك شيل) وغيرها. واضاف: التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، يضم كل اهل السودان، بالتالي ذابت القبلية والجهوية واصبح الهم هو بناء وتنمية البلاد ، واضاف ” السودان يسعنا جميعا”.

الخرطوم : وجدان طلحة

صحيفة السوداني