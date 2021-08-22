لغز محير..لماذا لم يحاول كبار أوروبا التعاقد مع محمد صلاح؟





أثار عدم اهتمام الأندية الأوروبية الكبيرة، بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، دهشة صحيفة “ماركا” الإسبانية، خاصة مع اقتراب نهاية عقد “مو” مع الريدز.

وعنونت صحيفة ماركا الإسبانية:” لماذا لا يحاول أحد التعاقد مع محمد صلاح من ليفربول؟ .. عقده ينتهي بعد أقل من عامين.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن كلا من: كيليان مبابي ، إيرلينج هالاند ، ليونيل ميسي ، كريستيانو رونالدو ، روبرت ليفاندوفسكي ، روميلو لوكاكو؛ تقريبا كل المهاجمين الكبار في العالم كانوا في حالة تنقل أو مربتطين بالانضمام إلى بعض الأندية هذا الصيف، لكن لم يهتم أحد بالتعاقد مع محمد صلاح.

وأضافت الصحفية، أن عدم اهتمام كبار أندية أوروبا بضم محمد صلاح، مفاجأة بالنظر إلى أن عقد النجم المصري ينتهي بعد أقل من عامين، مع تألق اللاعب.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه على الرغم من تسجيل محمد صلاح 126 هدفا في 204 مباراة مع ليفربول، إلا أن الريدز لم يربط “ مو”، بعقد طويل الأمد.

وسلطت صحيفة “ماركا” الضوء على تغريدة وكيل رامي عباس وكيل محمد صلاح، عندما كتب الأسبوع الماضي، بعدما سجل صلاح هدفا في مرمى نورويتش في الجولة الافتتاحية الافتتاحية من مسابقة الدوري الإنجليزي “ أتمنى أن يشاهدوا”.

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وأكدت الصحيفة، أن تغريدة رامي عباس لم تكن أول علامة استقهام حول مستقبل النجم المصري، حيث سبق و أعرب محمد صلاح عن غموض مستقبله، خلال تصريحات لشبكة سكاي سبورتس، حيث قال ” لا أحد يتحدث معي حول تجديد عقدي، لذا لا يمكنني قول الكثير عن ذلك”.

واستعانت “ماركا” ، بحوارها “مؤخرا” مع محمد صلاح، عندما قال :” لا أعلم أذا كنت سأستمر مع ليفربول أما لا، الأمر ليس عائدًا لي ، سنرى ما سيحدث لكني أفضل عدم الحديث عن ذلك الآن”.

وأضاف صلاح: “آمل أن أتمكن من اللعب لسنوات عديدة أخرى ، لماذا لا؟” .

وعندما سئل عن احتمال انتقاله إلى إسبانيا، أجب:” لا أحد يعرف ما الذي سيحدث في المستقبل ، لذلك.. ربما يوما ما ، نعم “.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن محمد صلاح البالغ من العمر 29 عاما لا يزال أصغر من العديد من نظرائه الذين تعاقدت معهم كبار أندية أوروبا هذا الصيف، حيث يسجل “مو” أكثر من 20 هدفًا في جميع المسابقات في كل موسم منذ انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2017.

وأستطردت الصحيفة، أن ليفربول قد يكون مترددا بشأن بيع محمد صلاح، كما أن موارد الأندية الأوروبية محدودة في الفترة الحالية، لكن موهبة مثل النجم المصري “ لامثيل لها”.

وشددت الصحيفة، على أن صلاح عاد هذا الموسم بحماس أكثر من أي وقت مضى ، ويمكن أن يكون الأمر ببساطة هو عدم رغبته صلاح في الابتعاد عن النادي.

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ونصحت الصحيفة، إدارة الريدز بتجديد عقد محمد صلاح، قبل أن تتهافت الأندية على التعاقد معه.

صدى البلد