افتتاح الحدود التجارية بين الخرطوم وجوبا في الأول من اكتوبر القادم





أعلن وزير التجارة والتموين ، علي جدو ، عن فتح المجال التجاري بين السودان وجمهورية جنوب السودان ، في الاول من اكتوبر المقبل .

والخميس اجرى رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك ، خلال زيارته إلى جوبا محادثات مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ، حول تنشيط اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين في سبتمبر عام 2021 وفتح البنوك والحدود التجارية واقامة المنطقة.

وقال وزير التجارة ، انه ناقش خلال لقاء ثنائي مع نظيره الجنوب سوداني القضايا المتعلقة بفتح التجارة والمعابر ، وكشف وزير التجارة والتموين عن صدور إعلان جوبا والذي يتضمن في جانب منه فتح التجارة والتبادل التجاري بين البلدين في الاول من اكتوبر المقبل.

صحيفة السوداني